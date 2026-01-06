Офіційний курс долара оновив рекордне значення

Нагадаємо, що на 6 січня Нацбанк підняв курс долара до попереднього рекордного значення - 42,42 гривень.

Курс продажу долара в обмінниках з 2 по 6 січня зріс на 25 копійок - з 42,53 до 42,78 гривень. Курс купівлі продемонстрував таку саму динаміку і досяг 6 січня - 42,22 гривень.

Офіційний курс долара відображає співвідношення попиту і пропозиції на цю валюту на внутрішньому ринку. Долар є курсоутворюючою валютою для України на сьогодні. курс інших валют визначають за їхньою вартістю по відношенню до долара.

Детальніше про те, як і чому змінювалися курси долара і євро в 2025 році і чого очікувати від курсу в 2026 році читайте вматеріалі "РБК-Україна" - "Яким буде курс долара в Україні у 2026 році та що загрожує гривні".