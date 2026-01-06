ua en ru
НБУ підняв курс долара до рекордного значення

Україна, Вівторок 06 січня 2026 11:36
НБУ підняв курс долара до рекордного значення Фото: Офіційний курс долара зріс до найбільшого значення (Pixabay)
Автор: Дмитро Сидоров

НБУ підняв курс долара на 6 січня до рекордного значення - 42,42 гривень, що на 2 копійки більше за попереднє найбільше значення - 42,40 (26 листопада).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

З 1 жовтня 2025 року офіційний курс зріс на 1,28 гривень або 3,1%.

Обмінний курс

Станом на ранок 6 січня середній курс продажу долара в обмінниках зріс на 7 копійок порівняно з 5 січня і становить 42,69 гривні, водночас курс євро зріс на 15 копійок - до 50,12 гривні.

В обмінних пунктах долар купують у середньому по 42,14 гривні (+0,07 гривні порівняно з курсом попереднього робочого дня), євро - по 49,44 гривні (+0,13 гривні).

Міжбанківський ринок

На міжбанку внаслідок торгів 5 січня курс долара перебував на рівні 42,42 - 42,45 гривні за долар (купівля-продаж), що на 16-17 копійок вище за закриття торгової сесії 2 січня. Курс євро на міжбанку становив 49,58-49,60 гривень (курс купівлі був вищим на 1-2 копійок порівняно зі значеннями попереднього дня).

Прогноз курсу до кінця року

Можливе зростання курсу долара до гривні до кінця 2026 року може скласти 5-6%, тобто офіційний курс долара може зрости до 44,3-44,8 гривень, згідно з оцінками опитаних РБК-Україна експертів. Прогноз інвестиційної групи ICU - це 44,3 гривні за долар, KSE Institute ("Київська школа економіки") - 44,8 гривень та інвестиційної компанії Concorde Capital - 44,8 гривень.

Таким чином, експерти прогнозують помірну девальвацію гривні відносно долара протягом 2026 року, апелюючи до наявності в Нацбанку всіх інструментів для уникнення шокових ситуацій. "Найімовірніше, наступного року політика НБУ не зміниться, тому знецінення гривні буде поступове", - прокоментував керівник аналітичного департаменту Concorde Capital Олександр Паращій.

