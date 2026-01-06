Официальный курс доллара обновил рекордное значение

Напомним, что на 6 января Нацбанк поднял курс доллара до предыдущего рекордного значения - 42,42 гривен.

Курс продажи доллара в обменниках со 2 по 6 января вырос на 25 копеек - с 42,53 до 42,78 гривен. Курс покупки продемонстрировал такую же динамику и достиг 6 января - 42,22 гривен.

Официальный курс доллара отражает соотношение спроса и предложения на эту валюту на внутреннем рынке. Доллар является курсообразующей валютой для Украины на сегодня. курс остальных валют определяются по их стоимости по отношению к доллару.

Детальнее о том, как и почему изменялись курсы доллара и евро в 2025 году и чего ожидать от курса в 2026 году читайте в материале "РБК-Украина" - "Каким будет курс доллара в Украине в 2026 году и что угрожает гривне".