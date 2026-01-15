ua en ru
Офіційний курс долара оновив рекорд. Яке його значення

Укріана, Четвер 15 січня 2026 16:25
Офіційний курс долара оновив рекорд. Яке його значення Фото: Офіційний курс долара оновив рекорд (Getty Images)
Автор: Дмитро Сидоров

Нацбанк, після недовгого періоду зниження офіційного курсу долара, знову підняв вартість валюти США і встановив її на рекордному рівні - 43,39 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Курс валют: головне

  • Офіційний курс долара побив рекорд

  • Як зросла вартість євро

  • Які ціни в обмінниках в обід

Офіційний курс долара на 16 січня становив 43,39 гривень, що на 27 копійок вище за значення попереднього дня.

Офіційний курс долара оновив рекорд. Яке його значенняbank.gov.ua

Курс євро на 16 січня встановлено на рівні 50,44 гривень (+0,17 копійок до попереднього дня).

Офіційний курс долара оновив рекорд. Яке його значення

bank.gov.ua

Вартість валюти в обмінниках

До 16:00 середній курси купівлі-продажу долара на готівковому ринку зросли на 6-8 копійок порівняно з ранком - до 43,07-43,67 гривень. Курси євро за цей період часу зросли на 5-6 копійок до 50,19-50,89 гривень.

Нагадаємо, офіційний курс долара збільшувався з 27 грудня до 13 січня включно до рекордного значення - 43,26 гривень. У 14-15-х числах відбувалося зниження курсу. На 15 січня офіційний курс долара становив 43,12 гривень. Курс євро на цей день було встановлено на рівні 50,26 гривні.

В останні дні (з 13 на 14 січня) вартість валюти досить сильно зросла на оптовому сегменті валютного ринку - міжбанківському ринку. Курси купівлі-продажу долара зросли на 30-31 копійку - до 43,42-43,45 гривень, курси євро піднялися на 31-32 копійки - до 50,61-50,64 гривень.

