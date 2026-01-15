Офіційний курс долара оновив рекорд. Яке його значення

Нацбанк, після недовгого періоду зниження офіційного курсу долара, знову підняв вартість валюти США і встановив її на рекордному рівні - 43,39 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

До 16:00 середній курси купівлі-продажу долара на готівковому ринку зросли на 6-8 копійок порівняно з ранком - до 43,07-43,67 гривень. Курси євро за цей період часу зросли на 5-6 копійок до 50,19-50,89 гривень.

Курс євро на 16 січня встановлено на рівні 50,44 гривень (+0,17 копійок до попереднього дня).

Офіційний курс долара на 16 січня становив 43,39 гривень, що на 27 копійок вище за значення попереднього дня.

Які ціни в обмінниках в обід

Нагадаємо, офіційний курс долара збільшувався з 27 грудня до 13 січня включно до рекордного значення - 43,26 гривень. У 14-15-х числах відбувалося зниження курсу. На 15 січня офіційний курс долара становив 43,12 гривень. Курс євро на цей день було встановлено на рівні 50,26 гривні.

В останні дні (з 13 на 14 січня) вартість валюти досить сильно зросла на оптовому сегменті валютного ринку - міжбанківському ринку. Курси купівлі-продажу долара зросли на 30-31 копійку - до 43,42-43,45 гривень, курси євро піднялися на 31-32 копійки - до 50,61-50,64 гривень.