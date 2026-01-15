ua en ru
Чт, 15 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Экономика

Официальный курс доллара обновил рекорд. Какое его значение

Укриана, Четверг 15 января 2026 16:25
UA EN RU
Официальный курс доллара обновил рекорд. Какое его значение Фото: Официальный курс доллара обновил рекорд (Getty Images)
Автор: Дмитрий Сидоров

Нацбанк, после недолгого периода снижения официального курса доллара, снова поднял стоимость валюты США и установил ее на рекордном уровне - 43,39 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Курс валют: главное

  • Официальный курс доллара побил рекорд

  • Как выросла стоимость евро

  • Какие цены в обменниках к обеду

Официальный курс доллара на 16 января составил 43,39 гривен, что на 27 копеек выше значения предыдущего дня.

Официальный курс доллара обновил рекорд. Какое его значениеbank.gov.ua

Курс евро на 16 января установлен на уровне 50,44 гривен (+0,17 копеек к предыдущему дню).

Официальный курс доллара обновил рекорд. Какое его значение

bank.gov.ua

Стоимость валюты в обменниках

К 16:00 средний курсы покупки-продажи доллара на наличном рынке выросли на 6-8 копеек по сравнению с утром - до 43,07-43,67 гривен. Курсы евро за этот период времени выросли на 5-6 копеек до 50,19-50,89 гривен.

Напомним, официальный курс доллара увеличивался с 27 декабря до 13 января включительно до рекордного значения - 43,26 гривен. В 14-15-х числах происходило снижение курса. На 15 января официальный курс доллара составил 43,12 гривен. Курс евро на этот день был установлен на уровне 50,26 гривны.

В последние дни (с 13 на 14 января) стоимость валюты довольно сильно возросла на оптовом сегменте валютного рынка - межбанковском рынке. Курсы купли-продажи доллара выросли на 30-31 копейку - до 43,42-43,45 гривен, курсы евро поднялись на 31-32 копейки - до 50,61-50,64 гривен.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс доллара
Новости
Зеленский: сегодня будут решения об ослаблении комендантского часа
Зеленский: сегодня будут решения об ослаблении комендантского часа
Аналитика
Перезагрузка Зеленского: почему Рада сорвала назначения в Кабмин и что происходит в ОП
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Перезагрузка Зеленского: почему Рада сорвала назначения в Кабмин и что происходит в ОП