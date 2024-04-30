Chery пропонує привабливі ціни на популярні кросовери

Фото: офіційний дистриб’ютор CHERY в Україні продовжив дію цін зі знижками (chery.ua)

Пропозиція "Весняний фестиваль CHERY: знижки до 80 000 грн" продовжує свою дію до повного розпродажу наявного складу автомобілів CHERY. Спеціальні ціни зафіксовано у гривні, не залежно від курсу валют, на автомобілі 2023 року виробництва, що в наявності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт офіційного дистриб’ютора CHERY в Україні - "СІ ЕЙ АВТОМОТІВ".