Chery предлагает привлекательные цены на популярные кроссоверы

Фото: официальный дистрибьютор CHERY в Украине продолжил действие цен со скидками (chery.ua)

Предложение "Весенний фестиваль CHERY: скидки до 80 000 грн" продолжает свое действие до полной распродажи существующего состава автомобилей CHERY. Специальные цены зафиксированы в гривне, не зависимо от курса валют, на автомобили 2023 года, которые есть в наличии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт официального дистрибьютора CHERY в Украине - "СИ ЭЙ АВТОМОТИВ".