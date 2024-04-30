Chery предлагает привлекательные цены на популярные кроссоверы
Предложение "Весенний фестиваль CHERY: скидки до 80 000 грн" продолжает свое действие до полной распродажи существующего состава автомобилей CHERY. Специальные цены зафиксированы в гривне, не зависимо от курса валют, на автомобили 2023 года, которые есть в наличии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт официального дистрибьютора CHERY в Украине - "СИ ЭЙ АВТОМОТИВ".
В предложении принимают участие следующие автомобили по специальной розничной цене, со скидкой:
- Chery TIGGO 2 PRO от 560 000 до 620 000 грн.
- Chery TIGGO 4 PRO от 615 000 до 665 000 грн.
- Chery TIGGO PRO за 899 000 грн.
- Chery TIGGO 8 PRO за 1386000 грн.
Кредитные условия программы CHERY ЭКСПРЕСС КРЕДИТ согласно письму банка-партнера позволяют приобрести новый автомобиль CHERY с первым взносом от 30% стоимости авто, ставка от 0,01% годовых, реальная годовая процентная ставка 31,70% годовых.
Срок кредитования - до 84 месяцев, отсутствуют ежемесячные комиссии. Максимальная сумма кредитования - без ограничений.
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