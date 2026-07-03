Офіційні результати НМТ-2026 вже доступні: де дивитися свої бали та як завантажити картку

Головне: Офіційні результати: 3 липня всі учасники 17 основних сесій НМТ-2026 отримали свої результати за шкалою 100-200 балів.

3 липня всі учасники 17 основних сесій НМТ-2026 отримали свої результати за шкалою 100-200 балів. Що можна завантажити: У вкладці "Результат НМТ-2026" випускники можуть сформувати та завантажити інформаційну картку учасника, сертифікат, а також картки результатів з кожного окремого предмета.

У вкладці "Результат НМТ-2026" випускники можуть сформувати та завантажити інформаційну картку учасника, сертифікат, а також картки результатів з кожного окремого предмета. Старт вступної кампанії: Вже сьогодні, 3 липня, УЦОЯО передає всі бали до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО).

Вже сьогодні, 3 липня, УЦОЯО передає всі бали до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО). Вступ за кордоном: Абітурієнти, які планують навчатися в іноземних університетах, відсьогодні можуть замовити офіційний паперовий витяг із відомостей про результати НМТ з мокрою печаткою та підписом директора УЦОЯО.

Де переглянути результати НМТ

В УЦОЯО повідомили, що офіційні результати вже доступні в персональних кабінетах усіх учасників основних сесій НМТ.

У вкладці "Результат НМТ-2026" можна сформувати інформаційну картку учасника НМТ, яка необхідна для вступу до українських закладів вищої освіти.

Також у персональному кабінеті доступні:

сертифікат учасника НМТ;

картки результатів із кожного предмета, які можна завантажити.



Персональний кабінет учасника НМТ (скриншот: МОН)

Як визначали остаточні бали

В УЦОЯО пояснили, що тестові бали за виконання завдань нараховували відповідно до затверджених схем.

Втім, перед оприлюдненням остаточних результатів проводився окремий етап перевірки. Фахівці повторно опрацювали та проаналізували відповіді всіх учасників кожної сесії тестування.

Загалом цього року відбулося 17 основних сесій НМТ, для кожної з яких було підготовлено окремий комплект тестових завдань.

Коли результати передадуть до ЄДЕБО

У Центрі оцінювання повідомили, що вже 3 липня результати основних сесій НМТ передадуть до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО).

Саме ці дані використовуватимуться під час вступної кампанії до українських закладів вищої освіти.

Кому знадобиться додаткова довідка

Учасники, які планують вступати до закордонних закладів освіти, відсьогодні можуть замовити витяг із відомостей про результати НМТ. Це офіційна довідка, засвідчена підписом директора УЦОЯО та печаткою установи.

У Міністерстві освіти і науки наголосили, що для вступу до українських університетів цей документ не потрібен. Він призначений лише для тих випадків, коли закордонний навчальний заклад вимагає подати оригінал документа з результатами НМТ.