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Официальные результаты НМТ-2026 уже доступны: где смотреть свои баллы и как скачать карточку

12:50 03.07.2026 Пт
3 мин
Кому из абитуриентов обязательно понадобится дополнительная справка?
aimg Татьяна Веремеева
Фото: 3 июля опубликовали официальные результаты НМТ (Getty Images)

Сегодня, 3 июля, все участники основных сессий национального мультипредметного теста получили официальные результаты по шкале 100-200 баллов. Их обнародовали в личных кабинетах.

Главное:

  • Официальные результаты: 3 июля все участники 17 основных сессий НМТ-2026 получили свои результаты по шкале 100-200 баллов.
  • Что можно скачать: Во вкладке "Результат НМТ-2026" выпускники могут сформировать и загрузить информационную карту участника, сертификат, а также карточки результатов по каждому отдельному предмету.
  • Старт вступительной кампании: Уже сегодня, 3 июля, УЦОКО передает все баллы в Единую государственную электронную базу по вопросам образования (ЕГЭБО).
  • Поступление за границей: Абитуриенты, которые планируют учиться в иностранных университетах, с сегодняшнего дня могут заказать официальную бумажную выписку из сведений о результатах НМТ с мокрой печатью и подписью директора УЦОКО.

Где посмотреть результаты НМТ

В УЦОКО сообщили, что официальные результаты уже доступны в персональных кабинетах всех участников основных сессий НМТ.

Во вкладке "Результат НМТ-2026" можно сформировать информационную карточку участника НМТ, которая необходима для поступления в украинские заведения высшего образования.

Также в персональном кабинете доступны:

  • сертификат участника НМТ;
  • карточки результатов по каждому предмету, которые можно скачать.


Персональный кабинет участника НМТ (скриншот: МОН)

Как определяли окончательные баллы

В УЦОКО объяснили, что тестовые баллы за выполнение заданий начисляли в соответствии с утвержденными схемами.

Однако перед обнародованием окончательных результатов проводился отдельный этап проверки. Специалисты повторно проработали и проанализировали ответ всех участников каждой сессии тестирования.

В этом году состоялось 17 основных сессий НМТ, для каждой из которых был подготовлен отдельный комплект тестовых заданий.

Когда результаты передадут ЕГЭБО

В Центре оценивания сообщили, что уже 3 июля результаты основных сессий НМТ передадут Единой государственной электронной базе по вопросам образования (ЕГЭБО).

Именно эти данные будут использоваться во время вступительной кампании в украинские учреждения высшего образования.

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Кому понадобится дополнительная справка

Участники, которые планируют поступать в зарубежные учебные заведения, с сегодняшнего дня могут заказать выписку из сведений о результатах НМТ. Это официальная справка, заверенная подписью директора УЦОКО и печатью учреждения.

В Министерстве образования и науки подчеркнули, что для поступления в украинские университеты этот документ не нужен. Он предназначен только для тех случаев, когда зарубежное учебное заведение требует предоставить оригинал документа с результатами НМТ.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что в 2026 году для украинских выпускников школ в странах Европы ввели новый механизм поступления в украинские вузы. Они могут использовать результаты национальных выпускных экзаменов вместо НМТ, если подадут должным образом оформленные документы, а их оценки переведут в украинскую 200-балльную шкалу.

Также мы писали, что МОН обновил правила вступительной кампании-2026. В частности, сократили количество заявлений, отменили обязательные мотивационные письма, изменили вес конкурсных баллов для творческих специальностей, позволили использовать результаты НМТ предыдущих лет и упростили вступление для украинцев, которые учатся за границей или проживают на ВОТ.

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