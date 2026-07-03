Официальные результаты НМТ-2026 уже доступны: где смотреть свои баллы и как скачать карточку

Главное: Официальные результаты: 3 июля все участники 17 основных сессий НМТ-2026 получили свои результаты по шкале 100-200 баллов.

3 июля все участники 17 основных сессий НМТ-2026 получили свои результаты по шкале 100-200 баллов. Что можно скачать: Во вкладке "Результат НМТ-2026" выпускники могут сформировать и загрузить информационную карту участника, сертификат, а также карточки результатов по каждому отдельному предмету.

Во вкладке "Результат НМТ-2026" выпускники могут сформировать и загрузить информационную карту участника, сертификат, а также карточки результатов по каждому отдельному предмету. Старт вступительной кампании: Уже сегодня, 3 июля, УЦОКО передает все баллы в Единую государственную электронную базу по вопросам образования (ЕГЭБО).

Уже сегодня, 3 июля, УЦОКО передает все баллы в Единую государственную электронную базу по вопросам образования (ЕГЭБО). Поступление за границей: Абитуриенты, которые планируют учиться в иностранных университетах, с сегодняшнего дня могут заказать официальную бумажную выписку из сведений о результатах НМТ с мокрой печатью и подписью директора УЦОКО.

Где посмотреть результаты НМТ

В УЦОКО сообщили, что официальные результаты уже доступны в персональных кабинетах всех участников основных сессий НМТ.

Во вкладке "Результат НМТ-2026" можно сформировать информационную карточку участника НМТ, которая необходима для поступления в украинские заведения высшего образования.

Также в персональном кабинете доступны:

сертификат участника НМТ;

карточки результатов по каждому предмету, которые можно скачать.



Персональный кабинет участника НМТ (скриншот: МОН)

Как определяли окончательные баллы

В УЦОКО объяснили, что тестовые баллы за выполнение заданий начисляли в соответствии с утвержденными схемами.

Однако перед обнародованием окончательных результатов проводился отдельный этап проверки. Специалисты повторно проработали и проанализировали ответ всех участников каждой сессии тестирования.

В этом году состоялось 17 основных сессий НМТ, для каждой из которых был подготовлен отдельный комплект тестовых заданий.

Когда результаты передадут ЕГЭБО

В Центре оценивания сообщили, что уже 3 июля результаты основных сессий НМТ передадут Единой государственной электронной базе по вопросам образования (ЕГЭБО).

Именно эти данные будут использоваться во время вступительной кампании в украинские учреждения высшего образования.

Кому понадобится дополнительная справка

Участники, которые планируют поступать в зарубежные учебные заведения, с сегодняшнего дня могут заказать выписку из сведений о результатах НМТ. Это официальная справка, заверенная подписью директора УЦОКО и печатью учреждения.

В Министерстве образования и науки подчеркнули, что для поступления в украинские университеты этот документ не нужен. Он предназначен только для тех случаев, когда зарубежное учебное заведение требует предоставить оригинал документа с результатами НМТ.