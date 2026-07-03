Официальные результаты НМТ-2026 уже доступны: где смотреть свои баллы и как скачать карточку

Сегодня, 3 июля, все участники основных сессий национального мультипредметного теста получили официальные результаты по шкале 100-200 баллов. Их обнародовали в личных кабинетах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство образования и науки Украины.
Главное:
В УЦОКО сообщили, что официальные результаты уже доступны в персональных кабинетах всех участников основных сессий НМТ.
Во вкладке "Результат НМТ-2026" можно сформировать информационную карточку участника НМТ, которая необходима для поступления в украинские заведения высшего образования.
Также в персональном кабинете доступны:
Персональный кабинет участника НМТ (скриншот: МОН)
В УЦОКО объяснили, что тестовые баллы за выполнение заданий начисляли в соответствии с утвержденными схемами.
Однако перед обнародованием окончательных результатов проводился отдельный этап проверки. Специалисты повторно проработали и проанализировали ответ всех участников каждой сессии тестирования.
В этом году состоялось 17 основных сессий НМТ, для каждой из которых был подготовлен отдельный комплект тестовых заданий.
В Центре оценивания сообщили, что уже 3 июля результаты основных сессий НМТ передадут Единой государственной электронной базе по вопросам образования (ЕГЭБО).
Именно эти данные будут использоваться во время вступительной кампании в украинские учреждения высшего образования.
Участники, которые планируют поступать в зарубежные учебные заведения, с сегодняшнего дня могут заказать выписку из сведений о результатах НМТ. Это официальная справка, заверенная подписью директора УЦОКО и печатью учреждения.
В Министерстве образования и науки подчеркнули, что для поступления в украинские университеты этот документ не нужен. Он предназначен только для тех случаев, когда зарубежное учебное заведение требует предоставить оригинал документа с результатами НМТ.
Ранее РБК-Украина рассказывало, что в 2026 году для украинских выпускников школ в странах Европы ввели новый механизм поступления в украинские вузы. Они могут использовать результаты национальных выпускных экзаменов вместо НМТ, если подадут должным образом оформленные документы, а их оценки переведут в украинскую 200-балльную шкалу.
Также мы писали, что МОН обновил правила вступительной кампании-2026. В частности, сократили количество заявлений, отменили обязательные мотивационные письма, изменили вес конкурсных баллов для творческих специальностей, позволили использовать результаты НМТ предыдущих лет и упростили вступление для украинцев, которые учатся за границей или проживают на ВОТ.