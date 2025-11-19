Группа компаний FAVBET заявила о давлении: официальное заявление

Группа компаний FAVBET заявила о давлении и препятствовании законной деятельности со стороны главы комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов Даниила Гетманцева. Несмотря на это, компания гарантирует полную безопасность средств всех клиентов и принимает необходимые меры для восстановления стабильной работы сервисов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление.

Согласно заявлению, банковские учреждения, с которыми сотрудничает FAVBET, получили от должностных лиц неправомерные требования полностью прекратить проведение платежей группы компаний.

"Именно из-за этих действий расчеты с клиентами сейчас заблокированы. Компания сейчас доказывает банкам правоту своей работы в рамках закона", - говорится в заявлении.

В нем говорится, что несмотря на блокировку, неприкосновенность средств пользователей полностью обеспечена.

"Все деньги хранятся на клиентских счетах, они защищены и будут выплачены сразу после восстановления работы платежной инфраструктуры. Кроме того, в FAVBET уже разработали альтернативные механизмы выплат в ручном режиме", - констатируют в компании.

Группа компаний также фиксирует появление в информационном пространстве фейковых рассылок, слухов и "сливов" о якобы нелегальном перезапуске работы FAVBET. Эта информация не соответствует действительности и противоречит базовым принципам группы.

FAVBET отмечает, что группа компаний работает исключительно в рамках действующего законодательства Украины, придерживается лицензионных условий и стандартов ответственной игры и не осуществляет никакой деятельности вне правового поля.

"FAVBET делает все необходимое для защиты прав своих клиентов и гарантирует сохранность их средств", - добавляют в заявлении.