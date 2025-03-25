Офіційна зарплата для розрахунку пенсії зросла на 3,3 тисячі гривень

Пенсійний фонд України затвердив показник середньої заробітної плати за лютий 2025 року, який враховується для розрахунку пенсії. За рік зарплата зросла на 21,8%.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані ПФУ.
За даними ПФУ, офіційна зарплата в лютому становила 18 589,38 гривень, що на 3 321,78 гривень більше, ніж у лютому минулого року (15 267,60 гривень).
Раніше цей показник публікувався щоквартально, але торік Верховна Рада внесла зміни до законодавства, і ці дані подаються щомісяця. Це необхідно для бронювання від мобілізації.
У січні 2025 року показник зарплати для розрахунку пенсії зріс на 24,6% до 18 660,32 гривень.
У лютому ПФУ затвердив показник середньої заробітної плати за 2024 рік. Цей показник ураховували для розрахунку індексації пенсії, яку було проведено з 1 березня.
За даними ПФУ, середня зарплата у 2024 році становила:
січень - 14 974,56 гривень
Таким чином, за рік середня зарплата була на 22,2% більшою, ніж у 2023 році (14 308,46 гривень).