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Офіційна зарплата для розрахунку пенсії зросла на 3,3 тисячі гривень

Фото: зарплата для розрахунку пенсії зросла на 3,3 тисячі гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Пенсійний фонд України затвердив показник середньої заробітної плати за лютий 2025 року, який враховується для розрахунку пенсії. За рік зарплата зросла на 21,8%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані ПФУ.

За даними ПФУ, офіційна зарплата в лютому становила 18 589,38 гривень, що на 3 321,78 гривень більше, ніж у лютому минулого року (15 267,60 гривень).

Раніше цей показник публікувався щоквартально, але торік Верховна Рада внесла зміни до законодавства, і ці дані подаються щомісяця. Це необхідно для бронювання від мобілізації.

У січні 2025 року показник зарплати для розрахунку пенсії зріс на 24,6% до 18 660,32 гривень.

Показник зарплати для розрахунку пенсії

У лютому ПФУ затвердив показник середньої заробітної плати за 2024 рік. Цей показник ураховували для розрахунку індексації пенсії, яку було проведено з 1 березня.

За даними ПФУ, середня зарплата у 2024 році становила:

січень - 14 974,56 гривень

  • лютий - 15 267,60 гривень
  • березень - 15 433,98 гривень
  • квітень - 16 847,98 гривень
  • травень - 17 178,87 гривень
  • червень - 18 806,63 гривень
  • липень - 17 346,90 гривень
  • серпень - 17 001,36 гривень
  • вересень - 18 020,86 гривень
  • жовтень - 18 704,98 гривень
  • листопад - 18 823,31 гривень
  • грудень - 21 698,99 гривень
  • середня за рік - 17 486,60 гривень.

Таким чином, за рік середня зарплата була на 22,2% більшою, ніж у 2023 році (14 308,46 гривень).

 

 

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