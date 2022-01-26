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Официальный сайт Украины подвергся кибератаке

Автор: Александр Мороз

В ночь на 26 января на официальный сайт Украины (ukraine.ua) подвергся кибератаке. В результате он в течение нескольких часов был недоступен для пользователей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД.

Сообщается, что по состоянию на вторую половину дня доступ к сайту возобновлен.

"Специалисты МИД Украины принимают все необходимые меры для восстановления полноценной стабильной работы сайта. В ближайшее время все еще возможны временные проблемы с доступом к ресурсу", - говорится в сообщении.

Отметим, сайт ukraine.ua был запущен 14 января 2021 года. Это портал для иностранных аудиторий, где она может получить информацию о стране. Информация на нем представлена на семи иностранных языках - английском, немецком, французском, испанском, китайском, арабском и на иврите.

Напомним, в середине января произошла самая масштабная за четыре года атака на сайты украинских государственных структур. В результате были недоступны сайты ряда министерств и портал электронных услуг "Дия".

Президент Владимир Зеленский считает, что за ней может стоять Российская Федерация.

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МИД УкраиныКибератака