Офіційний сайт України зазнав кібератаки

Повідомляється, що станом на другу половину дня доступ до сайту відновлено.

"Фахівці МЗС України вживають усіх необхідних заходів для відновлення повноцінної стабільної роботи сайту. Найближчим часом все ще можливі тимчасові проблеми з доступом до ресурсу", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, сайт ukraine.ua був запущений 14 січня 2021 року. Це портал для іноземних аудиторій, де вона може отримати інформацію про країну. Інформація на ньому представлена сімома іноземними мовами - англійською, німецькою, французькою, іспанською, китайською, арабською та на івриті.