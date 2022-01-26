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Офіційний сайт України зазнав кібератаки

Автор: Олександр Мороз

У ніч на 26 січня на офіційний сайт України (ukraine.ua) піддався кібератаці. В результаті він протягом декількох годин був недоступний для користувачів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС.

Повідомляється, що станом на другу половину дня доступ до сайту відновлено.

"Фахівці МЗС України вживають усіх необхідних заходів для відновлення повноцінної стабільної роботи сайту. Найближчим часом все ще можливі тимчасові проблеми з доступом до ресурсу", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, сайт ukraine.ua був запущений 14 січня 2021 року. Це портал для іноземних аудиторій, де вона може отримати інформацію про країну. Інформація на ньому представлена сімома іноземними мовами - англійською, німецькою, французькою, іспанською, китайською, арабською та на івриті.

Нагадаємо, в середині січня сталася наймасштабніша за чотири роки атака на сайти українських державних структур. В результаті були недоступні сайти низки міністерств і портал електронних послуг "Дія".

Президент Володимир Зеленський вважає, що за нею може стояти Російська Федерація.

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