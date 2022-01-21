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Зеленский о кибератаках России на Украину: последствия войны тяжелее

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Киев, Пятница 21 января 2022 10:59
Зеленский о кибератаках России на Украину: последствия войны тяжелее Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В январе на Украину была совершена кибератака. По словам президента Украины Владимира Зеленского, за этим может стоять Российская Федерация.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на интервью украинского лидера Washington Post.

Президенту Украины сказали специалисты, что есть "очень большая вероятность", что атака была из России.

"Это не первая и не последняя атака. Если сравнивать, какая война опаснее: кибератака или обычная война. Думаю, трудно сказать. Я думаю, что гораздо опаснее ракетно-реактивные выстрелы и полноценные авиационные десанты. Последствия войны тяжелее, чем кибератаки", - заявил он.

Напомним, в СНБО оценили вероятность новой разрушительной кибератаки.

Отметим, в ночь на 14 января была совершена крупнейшая за четыре года кибератака на Украину, она "положила" ряд правительственных сайтов, а также портал государственных услуг "Дия".

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Владимир Зеленский Российская Федерация Украина
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