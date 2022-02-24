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Официальный сайт ГСЧС временно прекратил работу: где искать информацию

Автор: Мария Кучерявец

Официальный сайт Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям временно прекратил работу из-за кибератак. Информацию граждан призывают искать на страницах Telegram и Facebook ведомства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

"В связи с киберугрозой, официальный сайт ГСЧС временно отключен. Вся оперативная информация будет публиковаться на официальных страницах ведомства в фейсбук https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA, а также на нашем канале в телеграмм: https://t.me/dsns_telegram", - говорится в сообщении.

Напомним, вечером 23 февраля на Украине снова началась массированная DDoS-атака. Под ударом оказались ряд правительственных сайтов, а также банки.

Добавим, сегодня утром Путин объявил о начале военной операции против Украины.

Подробнее о том, что сейчас происходит на Донбассе, о ситуации в Украине и на украинских границах, реакцию мира на происходящие события - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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