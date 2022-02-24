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Офіційний сайт ДСНС тимчасово припинив роботу: де шукати інформацію

Автор: Марія Кучерявець

Офіційний сайт Державної служби України з надзвичайних ситуацій тимчасово припинив роботу через кібератаки. Інформацію громадян закликають шукати на сторінках Telegram та Facebook відомства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ДСНС.

"У зв'язку із кіберзагрозою, офіційний сайт ДСНС тимчасово відключений. Уся оперативна інформація буде публікуватися на офіційних сторінках відомства у фейсбук https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA, а також на нашому каналі в телеграм: https://t.me/dsns_telegram", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, ввечері 23 лютого на Україну знову почалася масована DDoS-атака. Під ударом опинилися низка урядових сайтів, а також банки.

Додамо, сьогодні вранці Путін оголосив про початок військової операції проти України.

Детальніше про те, що зараз відбувається на Донбасі, про ситуацію в Україні і на українських кордонах, реакцію світу на події, що відбуваються - в текстовому онлайні РБК-Україна.

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