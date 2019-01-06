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Варфоломей заявил о новой странице в истории Украины

Новости » Политика    06.01.2019 - 12:47
Варфоломей заявил о новой странице в истории Украины
Фото: Варфоломей (УНИАН)  

Фанар официально признал Православную церковь Украины равной остальным

Вселенский патриарх Варфоломей на вручении томоса об автокефалии Православной церкви Украины заявил о начале новой страницы в истории страны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Громадське", которое опубликовало часть сегодняшней речи Варфоломея.

В частности, Варфоломей напомнил об обстоятельствах передачи Москве права на рукоположение митрополита Киевского, а также подчеркнул, что Фанар никогда не признавал каноническую юрисдикцию Русской православной церкви над Киевом.  

"Сегодня начинается новая страница в истории Украины. Константинопольская церковь, которая таким же способом дарила статус автокефалии всем новым основанным церквям, сегодня дарит ее вам. Сегодня, официально и канонически, вы становитесь 15-й церковью в благословенном хоре автокефальных церквей", - добавил Варфоломей.

Напомним, ранее стало известно, когда томос доставят в Украину. По словам спикера Верховной рады Андрея Парубия, документ доставят 7 января.  

Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний призвал церкви молиться за мир в стране и за украинских пленных.

 

Порошенко: томос укрепит религиозную свободу и мир в Украине
Новости Украины ТомосКонстантинопольАвтокефалия
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