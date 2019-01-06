Варфоломей заявил о новой странице в истории Украины

Фото: Варфоломей (УНИАН)

Фанар официально признал Православную церковь Украины равной остальным

Вселенский патриарх Варфоломей на вручении томоса об автокефалии Православной церкви Украины заявил о начале новой страницы в истории страны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Громадське", которое опубликовало часть сегодняшней речи Варфоломея.

В частности, Варфоломей напомнил об обстоятельствах передачи Москве права на рукоположение митрополита Киевского, а также подчеркнул, что Фанар никогда не признавал каноническую юрисдикцию Русской православной церкви над Киевом.

"Сегодня начинается новая страница в истории Украины. Константинопольская церковь, которая таким же способом дарила статус автокефалии всем новым основанным церквям, сегодня дарит ее вам. Сегодня, официально и канонически, вы становитесь 15-й церковью в благословенном хоре автокефальных церквей", - добавил Варфоломей.

Напомним, ранее стало известно, когда томос доставят в Украину. По словам спикера Верховной рады Андрея Парубия, документ доставят 7 января.

Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний призвал церкви молиться за мир в стране и за украинских пленных.