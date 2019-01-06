Московский патриархат исключил совместные службы с ПЦУ

Фото: архиепископ Климент (news.church.ua)

УПЦ Московского патриархата не признает каноничность новой церкви

Украинская православная церковь (УПЦ) Московского патриархата не будет проводить с Православной церковью Украины (ПЦУ) совместные службы после получения ею томоса об автокефалии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление архиепископа УПЦ МП Климента российским СМИ.

Климент в очередной раз назвал Православную церковь Украины неканонической религиозной организацией. Он также отметил, что, по его мнению, у новой церкви якобы нет власти "совершать полноту всех таинств".

"Поэтому сослужить с религиозными деятелями этой церкви мы не имеем никакой возможности", - добавил Климент.

Напомним, ранее Вселенский патриарх Варфоломей на вручении томоса об автокефалии заявил о начале новой страницы в истории Украины. Он также в очередной раз подчеркнул, что Фанар никогда не признавал каноническую юрисдикцию Русской православной церкви над Киевом.

Отметим, президент Петр Порошенко выразил уверенность, что томос об автокефалии Православной церкви Украины укрепит религиозную свободу и межконфессиональный мир. Он также в очередной раз пообещал свободу вероисповедания для украинцев.