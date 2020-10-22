Официальный курс доллара снижается третий день подряд

Национальный банк Украины (НБУ) на 23 октября 2020 года установил официальный курс на уровне 28,26 гривен за доллар. Курс на 1 копейку ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 23 октября установлен на таком уровне: 28,2650 гривен за 1 доллар (-0,0087 грн). При этом курс доллара на 22 октября составляет 28,2737 гривен за 1 доллар.

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс доллара к гривне снижается третий день подряд после роста на прошлой неделе.

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 22 октября 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 1 копейку до 28,27 гривен за доллар, курс в покупке до 28,25 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 4 копейки до 33,47 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 22 октября справочный курс на уровне 28,25 грн/доллар, снизив его по сравнению с 21 октября (28,28 грн/доллар).

Прогноз

Напомним, заместитель главы НБУ Юрий Гелетий заявил, что Национальный банк Украины намерен сохранить плавающее курсообразование на валютном рынке и что у НБУ нет цели по курсу гривны к доллару.