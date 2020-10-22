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НБУ снижает официальный курс доллара второй день подряд

Киев, Четверг 22 октября 2020 07:45
НБУ снижает официальный курс доллара второй день подряд
Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Доллар подешевел сразу на 10 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 22 октября 2020 года установил официальный курс на уровне 28,27 гривен за доллар. Курс на 10 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 22 октября установлен на таком уровне: 28,2737 гривен за 1 доллар (-0,097 грн). При этом курс доллара на 21 октября составляет 28,3707 гривен за 1 доллар.

НБУ снижает официальный курс доллара второй день подряд

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс доллара к гривне снижается второй день подряд после роста на прошлой неделе.

НБУ снижает официальный курс доллара второй день подряд

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 21 октября 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 4 копейки до 28,32 гривен за доллар, курс в покупке до 28,30 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 6 копеек до 33,57 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 21 октября справочный курс на уровне 28,28 грн/доллар, снизив его по сравнению с 20 октября (28,36 грн/доллар).

Прогноз

Как сообщало РБК-Украина, украинцы ухудшили ожидания по курсу гривны к доллару. По данным ежемесячного исследования компании Info Sapiens, индекс девальвационных ожиданий вырос на 3,9 п. - до значения 160,8.

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