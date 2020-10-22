В НБУ назвали основные цели на валютном рынке

Фото: Национальный банк (Виталий Носач, РБК-Украина)

Национальный банк Украины намерен сохранить плавающее курсообразование на валютном рынке. У НБУ нет цели по курсу гривны к доллару.

Об этом на брифинге сказал заместитель главы НБУ Юрий Гелетий.

"Национальный банк придерживается последовательной политики на валютном рынке. В Украине действует плавающее курсообразование. Курс может колебаться в обе стороны и никакого таргета (цели, - ред.) НБУ со своей стороны не устанавливает", - сказал он.

Гелетий напомнил, что НБУ не противодействует рыночным трендами и только сглаживает чрезмерные колебания.

"Например, в августе, когда предложение валюты превышало спрос, НБУ не противодействовал укреплению гривны, а по возможности выкупал валюту. В свою очередь в сентябре спрос вырос превышал предложение мы не принимали меры на противодействие рыночному тренду на ослабление тренду", - добавил он.

Гелетий отметил, что в октябре ситуация на рынке сбалансировалась, и рынок преимущественно самостоятельно находит баланс спроса и предложения и "участие НБУ на рынке минимально".

"Подчеркиваю: наш приоритет - это сохранение плавающего курсообразования. Несмотря на то, что произошло несущественное ослабление гривны, мы обеспечиваем умеренную инфляцию, яка в отличие от курса, является ключевым таргетом для НБУ", - сказал он.

Отметим, руководители украинских предприятий ожидают среднее значение обменного курса через 12 месяцев на уровне 28,99 грн/доллар. Настроения за последний квартал еще ухудшились.

Напомним, глава Совета Национального банка Богдан Данилишин заявил, что ситуация на межбанковском валютном рынке остается сбалансированной. Этому способствует отсутствие фундаментальных тенденций к ослаблению курса гривны.