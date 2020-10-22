Курс доллара возобновил рост на межбанке

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар торгуется выше уровня 28,25

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 22 октября 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 1 копейку до 28,27 гривен за доллар, курс в покупке до 28,25 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 4 копейки до 33,47 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 28,2500 - 28,2700 грн/доллар, евро 33,4536 - 33,4773 грн/евро, российский рубль 0,3663 - 0,3667 грн/рубль.

Отметим, 21 октября торги по доллару закрылись в диапазоне 28,2400 - 28,2600 грн/доллар, евро 33,4954 - 33,5135 грн/евро, российский рубль 0,3677 - 0,3681 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 22 октября 2020 года установил официальный курс на уровне 28,27 гривен за доллар. Курс на 10 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 22 октября установлен на таком уровне: 28,2737 гривен за 1 доллар (-0,097 грн). При этом курс доллара на 21 октября составляет 28,3707 гривен за 1 доллар.

Прогноз

Как сообщало РБК-Украина, украинцы ухудшили ожидания по курсу гривны к доллару. По данным ежемесячного исследования компании Info Sapiens, индекс девальвационных ожиданий вырос на 3,9 п. - до значения 160,8.