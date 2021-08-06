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Официальный курс доллара растет второй день подряд

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Украина, Пятница 06 августа 2021 07:45
Официальный курс доллара растет второй день подряд Фото: курс доллара вырос на 3 копейки (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Официальный курс гривны к доллару на 6 августа установлен на уровне 26,93 гривен за доллар. Таким образом, официальный курс доллара растет второй день подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Национальный банк Украины (НБУ) на 6 августа 2021 года установил курс на таком уровне: 26,9395 гривен за 1 доллар (+0,0301 грн). При этом курс доллара на 5 августа составляет: 26,9094 гривен за 1 доллар.

Официальный курс доллара растет второй день подряд

Скриншот (bank.gov.ua)

Курс вырос на 3 копейки по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс доллара растет второй день подряд

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 5 августа 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 3 копейки до 26,94 гривен за доллар, курс в покупке до 26,92 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 18 копеек до 31,89 гривен за евро.

По прогнозу аналитиков, в августе продолжится снижение доллара и евро к гривне, так как сохранится большинство нынешних факторов. К концу месяца доллар может торговаться в диапазоне 26,3-26,9 грн, евро - в диапазоне 31,2-31,9 грн.

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