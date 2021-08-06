Официальный курс гривны к доллару на 6 августа установлен на уровне 26,93 гривен за доллар. Таким образом, официальный курс доллара растет второй день подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Национальный банк Украины (НБУ) на 6 августа 2021 года установил курс на таком уровне: 26,9395 гривен за 1 доллар (+0,0301 грн). При этом курс доллара на 5 августа составляет: 26,9094 гривен за 1 доллар. Скриншот (bank.gov.ua) Курс вырос на 3 копейки по сравнению с предыдущим банковским днем.