Офіційний курс гривні до долара на 6 серпня встановлено на рівні 26,93 гривень за долар. Таким чином, офіційний курс долара зростає другий день поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Національний банк України (НБУ) на 6 серпня 2021 року встановив курс на такому рівні: 26,9395 гривень за 1 долар (+0,0301 грн). При цьому курс долара на 5 серпня становить: 26,9094 гривень за 1 долар. Скріншот (bank.gov.ua) Курс виріс на 3 копійки в порівнянні з попереднім банківським днем.