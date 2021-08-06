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Офіційний курс долара зростає другий день поспіль

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Україна, П'ятниця 06 серпня 2021 07:45
Офіційний курс долара зростає другий день поспіль Фото: курс долара виріс на 3 копійки (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Офіційний курс гривні до долара на 6 серпня встановлено на рівні 26,93 гривень за долар. Таким чином, офіційний курс долара зростає другий день поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Національний банк України (НБУ) на 6 серпня 2021 року встановив курс на такому рівні: 26,9395 гривень за 1 долар (+0,0301 грн). При цьому курс долара на 5 серпня становить: 26,9094 гривень за 1 долар.

Офіційний курс долара зростає другий день поспіль

Скріншот (bank.gov.ua)

Курс виріс на 3 копійки в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс долара зростає другий день поспіль

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10: 00 5 серпня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 3 копійки до 26,94 гривень за долар, курс в покупці до 26,92 гривень за долар. Курс євров у продажу знизився на 18 копійок до 31,89 гривень за євро.

За прогнозом аналітиків, у серпні продовжиться зниження долара і євро до гривні, так як збережеться більшість нинішніх факторів. До кінця місяця Долар може торгуватися в діапазоні 26,3 - 26,9 грн, євро - в діапазоні 31,2-31,9 грн.

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