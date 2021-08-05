Курс доллара вернулся к снижению на межбанке

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 5 августа 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 3 копейки до 26,94 гривен за доллар, курс в покупке до 26,92 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 18 копеек до 31,89 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне: 26,9250 - 26,9450 грн/доллар, евро 31,8684 - 31,8921 грн/евро, российский рубль 0,3675 - 0,3679 грн/рубль.

Курс НБУ

НБУ повысил курс доллара. Национальный банк Украины (НБУ) на 5 августа 2021 года установил официальный курс на уровне 26,90 гривен за доллар. Курс на 6 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в августе продолжится снижение доллара и евро к гривне, так как сохранится большинство нынешних факторов. К концу месяца доллар может торговаться в диапазоне 26,3-26,9 грн, евро - в диапазоне 31,2-31,9 грн.