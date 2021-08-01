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Что будет курсом доллара и евро в августе: прогноз аналитика

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Украина, Воскресенье 01 августа 2021 08:20
Что будет курсом доллара и евро в августе: прогноз аналитика Фото: Курс доллара в августе может упасть до 26,3-26,9 гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В августе продолжится снижение доллара и евро к гривне, так как сохранится большинство нынешних факторов. К концу месяца доллар может торговаться в диапазоне 26,3-26,9 грн, евро - в диапазоне 31,2-31,9 грн.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари.

Как напомнил аналитик, в июле гривна укрепилась как к доллару (восьмой месяц подряд, с декабря прошлого года), так и к евро (третий месяц подряд, с марта). Судя по официальным курсам, установленным НБУ, доллар за месяц снизился с 27,1763 до 26,8867 грн (-1,1%). Курс евро за это же время снизился с 32,3018 до 31,9239 грн (-1,2%).

По его словам, чуть более сильное по сравнению с долларом снижение европейской валюты связано со снижением евро по отношению к доллару на мировом валютном рынке. Так, за месяц валютная пара EUR/USD незначительно снизилась с 1,1890 до 1,1870 (-0,1%).

При этом с начала года доллар снизился к гривне на 4,9%, а евро подешевел к национальной валюте на 8,1%. Среди валют стран бывшего СССР гривна занимает второе место по укреплению к доллару с начала года после армянского драма. По укреплению в июле гривна заняла четвертое место, пропустив вперед армянский драм, белорусский рубль и грузинский лари.

"Укрепление гривны во многом связано с благоприятной внешней конъюнктурой - высокими мировыми ценами на многие позиции украинского экспорта, включая руду, металлы, аграрную продукцию. Кроме этого, сохраняется высокий спрос нерезидентов на облигации внутреннего госзайма", - констатировал Иосуб.

Положительно на курсе сказались планы по доразмещению еврооблигаций на 0,5 млрд долларов. А также информация об эмиссии МВФ среди своих членов специальных прав заимствования (SDR), в результате которой Украина может пополнить в сентябре свои международные активы на сумму примерно 2,9 млрд долларов. При этом население остается крупным чистым продавцом валюты, добавил аналитик.

Напомним, в законе о государственном бюджете Украины на 2021 год заложен среднегодовой обменный курс на уровне 29,1 гривен за доллар. При этом прогнозный курс на конец 2021 года составляет 28,8 гривен за доллар.

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