Официальный курс доллара обновил максимум за два года

Национальный банк Украины (НБУ) на 5 октября 2020 года установил официальный курс на уровне 28,34 гривен за доллар. Курс на 1 копейку выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 5 октября установлен на таком уровне: 28,3408 гривен за 1 доллар (+0,0065 грн). При этом курс доллара на 2 октября составляет 28,3343 гривен за 1 доллар.

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс поднялся до максимума почти за два года. Выше курс в последний раз был 30 ноября 2018 года - 28,39 гривен за доллар.

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:20 2 октября 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 0,2 копейки до 28,3570 гривен за доллар, курс в покупке до 28,3370 гривен за доллар. Курс евро в продаже не изменился - 33,27 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 2 октября справочный курс на уровне 28,34 грн/доллар, повысив его по сравнению с 1 октября (28,32 грн).

Как сообщало РБК-Украина, НБУ в течение сентября 2020 года продал на межбанковском валютном рынке 231,5 млн долларов. При этом центробанк купил за месяц 34,0 млн долларов. Таким образом, сальдо операций НБУ снова стало отрицательным - минус 197,5 млн долларов.

Население Украины в сентябре 2020 года продало коммерческим банкам наличной валюты на 1 483,0 млн долларов (в эквиваленте) и купило на 1 347,5 млн долларов. Таким образом, в сентябре снова наблюдалась чистая продажа валюты населением, которая составила 135,5 млн долларов, которая была меньше, чем в августе (151,2 млн долларов).