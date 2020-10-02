Украинцы сократили продажу валюты банкам

Фото: Обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

В Совете НБУ считают, что граждане "проедают" сбережения, продавая валюту

Население Украины в сентябре 2020 года продало коммерческим банкам наличной валюты на 1 483,0 млн долларов (в эквиваленте) и купило на 1 347,5 млн долларов. Таким образом, в сентябре снова наблюдалась чистая продажа валюты населением, которая составила 135,5 млн долларов, которая была меньше, чем в августе (151,2 млн долларов).

Об этом свидетельствуют данные на сайте Национального банка Украины (НБУ).

По данным НБУ, в сентябре объем операций на наличном рынке составил 2 830,4 млн долларов.

Всего с начала года население продало банкам валюты на 11 652,5 млн долларов и купило на 10 395,6 млн долларов, сальдо составило 1 256,9 млн долларов.

Как отметил глава Совета НБУ Богдан Данилишин, в сентябре на наличном валютном рынке продолжает наблюдаться преобладание предложения иностранной валюты над спросом. "С одной стороны, увеличение предложения наличной иностранной валюты способствует сбалансированию валютного рынка, с другой - свидетельствует о продолжении негативных тенденций по уменьшению сбережений домохозяйств, динамика которых стала отрицательной с 1 квартала 2019 года. Другими словами, это свидетельствует о "проедании" населением сбережений", - добавил Данилишин.

Напомним, официальный курс доллара к гривне, который ежедневно устанавливает НБУ, в течение сентября вырос на 3% - с 27,4759 гривен за доллар на 31 августа до 28,2989 гривен за доллар на 30 сентября. Курс поднялся до уровней конца ноября 2018 года, когда в Украине было введено военное положение.