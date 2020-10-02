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НБУ за месяц потратил на поддержку курса гривны 200 млн долларов

Киев, Пятница 02 октября 2020 13:17
НБУ за месяц потратил на поддержку курса гривны 200 млн долларов
Фото: Национальный банк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Продажи валюты НБУ немного сдержали девальвацию гривны

Национальный банк Украины (НБУ) в течение сентября 2020 года продал на межбанковском валютном рынке 231,5 млн долларов. При этом центробанк купил за месяц 34,0 млн долларов.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Таким образом, сальдо операций НБУ снова стало отрицательным - минус 197,5 млн долларов. Сентябрь стал третьим месяцем 2020 года, когда НБУ больше продавал валюту, чем покупал. Аналогичная ситуация наблюдалась в марте во время острой фазы коронакризиса и в июле после отставки Якова Смолия с должности главы НБУ по политическим мотивам.

НБУ за месяц потратил на поддержку курса гривны 200 млн долларов

По данным центробанка, всего с начала года НБУ купил на межбанке валюты на 4 509,4 млн долларов и продал на 3 523,3 млн долларов. Таким образом, с начала 2020 года чистая покупка валюты Нацбанком составила 986,1 млн долларов.

НБУ за месяц потратил на поддержку курса гривны 200 млн долларов

Напомним, официальный курс доллара к гривне, который ежедневно устанавливает НБУ, в течение сентября вырос на 3% - с 27,4759 гривен за доллар на 31 августа до 28,2989 гривен за доллар на 30 сентября. Курс поднялся до уровней конца ноября 2018 года, когда в Украине было введено военное положение.

По данным НБУ, в сентябре 2020 года увеличение спроса со стороны отдельных групп импортеров привело к росту спроса на иностранную валюту. Дополнительным фактором ухудшения ситуации на валютном рынке было снижение аппетита инвесторов к активам развивающихся стран.

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