НБУ повысил курс доллара до максимума с ноября 2018 года

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар продолжает дорожать

Национальный банк Украины (НБУ) на 2 октября 2020 года установил официальный курс на уровне 28,33 гривен за доллар. Курс на 2 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 2 октября установлен на таком уровне: 28,3343 гривен за 1 доллар (+0,0238 грн). При этом курс доллара на 1 октября составляет 28,3105 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс поднялся до максимума почти за два года. Выше курс в последний раз был 30 ноября 2018 года - 28,39093 гривен за доллар.

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 1 октября 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии не изменился - 28,30 гривен за доллар, курс в покупке - 28,28 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 17 копеек до 33,26 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 1 октября справочный курс на уровне 28,32 грн/доллар, повысив его по сравнению с 30 сентября (28,31 грн/доллар).

Напомним, по данным НБУ, в сентябре 2020 года увеличение спроса со стороны отдельных групп импортеров привело к росту спроса на иностранную валюту. Дополнительным фактором ухудшения ситуации на валютном рынке было снижение аппетита инвесторов к активам развивающихся стран.