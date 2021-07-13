Офіційні структури Білорусі беруть участь в переправці мігрантів, - МЗС Литви

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що офіційні структури Білорусі беруть участь в переправці мігрантів через кордон. У зв'язку з цим вони можуть потрапити під санкції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euractiv .

"Офіційні організації, такі як авіакомпанії і туристичні агентства, залучені в організовану переправку людей через Білорусь і можуть потрапити під санкції", - заявив глава МЗС Литви.

Він зазначив, що туристичні агентства продають квитки до європейських кордонів.

"Ми не бачимо реальних потоків мігрантів, які рятуються втечею і вибирають пліт, який фактично загрожує їхньому життю, а бачимо туристичні агентства, які продають квитки до європейського кордону, причому не дуже дорогі квитки - це зовсім інша ситуація", - заявив Ландсбергіс.

В цьому році з Білорусі до Литви нелегально проникли майже 1 700 мігрантів, з них понад 1 тисячі тільки в липні, за даними прикордонної служби Литви. Половина з них назвали себе громадянами Іраку, інші прибули з Конго, Камеруну, Гвінеї, Ірану і Афганістану.

"Ми повинні розуміти, що є офіційні авіакомпанії, які перевозять людей з Багдада до Стамбула чи зі Стамбула до Мінська, туристичні агентства, які зареєстровані в декількох країнах, тобто, можливо, є офіційні органи, які беруть участь у переправці людьми", - додав він.

Ландсбергіс додав, що проти компаній, які займаються переправці нелегалів, повинні бути введені санкції.

"Участь в переправленні людей незаконно всюди - і якщо ми зможемо відстежити, хто цим займається, і особливо якщо це офіційний орган, то до нього можуть бути застосовані санкції", - підкреслив він.