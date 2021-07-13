Офіційні структури Білорусі беруть участь в переправці мігрантів, - МЗС Литви
Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що офіційні структури Білорусі беруть участь в переправці мігрантів через кордон. У зв'язку з цим вони можуть потрапити під санкції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euractiv.
"Офіційні організації, такі як авіакомпанії і туристичні агентства, залучені в організовану переправку людей через Білорусь і можуть потрапити під санкції", - заявив глава МЗС Литви.
Він зазначив, що туристичні агентства продають квитки до європейських кордонів.
"Ми не бачимо реальних потоків мігрантів, які рятуються втечею і вибирають пліт, який фактично загрожує їхньому життю, а бачимо туристичні агентства, які продають квитки до європейського кордону, причому не дуже дорогі квитки - це зовсім інша ситуація", - заявив Ландсбергіс.
В цьому році з Білорусі до Литви нелегально проникли майже 1 700 мігрантів, з них понад 1 тисячі тільки в липні, за даними прикордонної служби Литви. Половина з них назвали себе громадянами Іраку, інші прибули з Конго, Камеруну, Гвінеї, Ірану і Афганістану.
"Ми повинні розуміти, що є офіційні авіакомпанії, які перевозять людей з Багдада до Стамбула чи зі Стамбула до Мінська, туристичні агентства, які зареєстровані в декількох країнах, тобто, можливо, є офіційні органи, які беруть участь у переправці людьми", - додав він.
Ландсбергіс додав, що проти компаній, які займаються переправці нелегалів, повинні бути введені санкції.
"Участь в переправленні людей незаконно всюди - і якщо ми зможемо відстежити, хто цим займається, і особливо якщо це офіційний орган, то до нього можуть бути застосовані санкції", - підкреслив він.
Нагадаємо, вчора міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс закликав Європейський союз ввести п'ятий пакет санкцій проти Білорусі.
Крім того, високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що Євросоюз розглядає можливість введення нових санкцій проти Білорусі.