Официальные электронные почты для украинцев: комитет Рады наработал новую редакцию закона

Украинцам могут разрешить получать официальные электронные почты. Комитет Верховной рады по вопросам правовой политики наработал новую редакцию законопроекта.
Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.
Члены комитета в ходе заседания рассмотрели законопроект №3860 и альтернативные к нему - №3860-1 и №4360.
Проекты законов предлагают осовременить коммуникацию между судом и участниками судебного процесса. Документы предусматривают возможность отправлять копии процессуальных документов, сообщения, вызовы, повестки на электронные адреса, что сэкономит средства на бумагу и почтовые услуги.
"В результате обсуждения предлагается доработанный законопроект, который предусматривает три канала коммуникации: официальный электронный адрес; адрес, содержащийся в ЕГРПО, электронная почта, которую указывает сторона и дает согласие на получение на этот канал коммуникации корреспонденции от суда", - указано в сообщении.
Речь идет лишь о копии судебных документов.
"Народные депутаты приняли решение подать на рассмотрение ВР доработанный законопроект об использовании электронных адресов и рекомендовать принять его за основу. Члены комитета приняли решение отклонить законопроекты №3860, №3860-1, №4360", - сообщили в парламенте.
Напомним, ранее комитет по вопросам интеграции Украины с Европейским союзом пришел к выводу, что законопроект №3860 не противоречит законам ЕС. Однако требует доработки в части защиты информации и противодействии мошенничеству.
Как писало РБК-Украина, в конце июля 2020 года соответствующий законопроект зарегистрировали в парламенте.
Так, 1 июня Рада приняла во втором чтении законопроект президента Владимира Зеленского №5246, известный как "суд в смартфоне". Он внедряет информационно-телекоммуникационную систему досудебного расследования.