UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Официальные электронные почты для украинцев: комитет Рады наработал новую редакцию закона

Автор: Юлия Струк

Украинцам могут разрешить получать официальные электронные почты. Комитет Верховной рады по вопросам правовой политики наработал новую редакцию законопроекта.

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

Члены комитета в ходе заседания рассмотрели законопроект №3860 и альтернативные к нему - №3860-1 и №4360.

Проекты законов предлагают осовременить коммуникацию между судом и участниками судебного процесса. Документы предусматривают возможность отправлять копии процессуальных документов, сообщения, вызовы, повестки на электронные адреса, что сэкономит средства на бумагу и почтовые услуги.

"В результате обсуждения предлагается доработанный законопроект, который предусматривает три канала коммуникации: официальный электронный адрес; адрес, содержащийся в ЕГРПО, электронная почта, которую указывает сторона и дает согласие на получение на этот канал коммуникации корреспонденции от суда", - указано в сообщении.

Речь идет лишь о копии судебных документов.

"Народные депутаты приняли решение подать на рассмотрение ВР доработанный законопроект об использовании электронных адресов и рекомендовать принять его за основу. Члены комитета приняли решение отклонить законопроекты №3860, №3860-1, №4360", - сообщили в парламенте.

Напомним, ранее комитет по вопросам интеграции Украины с Европейским союзом пришел к выводу, что законопроект №3860 не противоречит законам ЕС. Однако требует доработки в части защиты информации и противодействии мошенничеству.

Как писало РБК-Украина, в конце июля 2020 года соответствующий законопроект зарегистрировали в парламенте.

Так, 1 июня Рада приняла во втором чтении законопроект президента Владимира Зеленского №5246, известный как "суд в смартфоне". Он внедряет информационно-телекоммуникационную систему досудебного расследования.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины комитетВерховная Радапочта