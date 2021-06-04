Официальные электронные почты для украинцев: комитет Рады наработал новую редакцию закона

Члены комитета в ходе заседания рассмотрели законопроект №3860 и альтернативные к нему - №3860-1 и №4360.

Проекты законов предлагают осовременить коммуникацию между судом и участниками судебного процесса. Документы предусматривают возможность отправлять копии процессуальных документов, сообщения, вызовы, повестки на электронные адреса, что сэкономит средства на бумагу и почтовые услуги.

"В результате обсуждения предлагается доработанный законопроект, который предусматривает три канала коммуникации: официальный электронный адрес; адрес, содержащийся в ЕГРПО, электронная почта, которую указывает сторона и дает согласие на получение на этот канал коммуникации корреспонденции от суда", - указано в сообщении.

Речь идет лишь о копии судебных документов.

"Народные депутаты приняли решение подать на рассмотрение ВР доработанный законопроект об использовании электронных адресов и рекомендовать принять его за основу. Члены комитета приняли решение отклонить законопроекты №3860, №3860-1, №4360", - сообщили в парламенте.