Офіційні електронні пошти для українців: комітет Ради напрацював нову редакцію закону

Члени комітету у ході засідання розглянули законопроект №3860 та альтернативні до нього - №3860-1 й №4360.

Проекти законів пропонують осучаснити комунікацію між судом і учасниками судового процесу. Документи передбачають можливість надсилати копії процесуальних документів, повідомлення, виклики, повістки на електронні адреси, що зекономить кошти на папір і поштові послуги.

"У результаті обговорення пропонується доопрацьований законопроект, який передбачає три канали комунікації: офіційна електронна адреса; електронна адреса, що міститься в ЄДРПО; електронна пошта, що вказує сторона та надає згоду на отримання на цей канал комунікації кореспонденції від суду", - вказано у повідомленні.

Мова йде лише про копії судових документів.

"Народні депутати ухвалили рішення подати на розгляд ВР доопрацьований законопроект щодо використання електронних адрес та рекомендувати прийняти його за основу. Члени комітету ухвалили рішення відхилити законопроекти №3860, №3860-1, №4360", - поінформували у парламенті.