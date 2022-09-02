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Офицеры и контрактники армии РФ собираются сложить оружие, - перехват ГУР

Фото: офицеры армии РФ намерены складывать оружие (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Офицеры и контрактники одного из подразделений российской армии, согласно перехвату украинской разведки, собираются складывать оружие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Главного управления разведки МО Украины.

Один из военнослужащих армии РФ в частном разговоре сообщил, что пехота 15 числа, офицеры и контрактники, собираются идти складывать оружие и намерены отказываться воевать. По его словам, если это явление будет массовым, то даже никакого наказания им не последует.

Ранее стало известно, что жена российского оккупанта жалуется ему, что во временно оккупированном Крыму постоянно слышны взрывы.

Напомним, что оккупанты открывают дружественный огонь и не хотят воевать. Очередной перехват разговоров опубликовало Главное управление разведки.

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