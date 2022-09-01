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Жена оккупанта жалуется на "удары" по Крыму: перехват ГУР

Новина українською →
Четверг 01 сентября 2022 19:54
Жена оккупанта жалуется на "удары" по Крыму: перехват ГУР Фото: жена оккупанта жалуется на "удары" по Крыму (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Жена российского оккупанта жалуется ему, что во временно оккупированном Крыму постоянно слышны взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на новый перехват разговора военного РФ, которое обнародовало Главное управление разведки Минобороны Украины.

По ее словам, "обстрелы" происходит на регулярной основе. Также жена заявила, что очень переживает за судьбу своего мужа, понимая, что он погибнет в войне против Украины.

Напомним, что оккупанты открывают дружественный огонь и не хотят воевать. Очередной перехват разговоров опубликовало Главное управление разведки.

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