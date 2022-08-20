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Офицеры-десантники армии РФ отказываются ехать воевать в Украину, - ГУР

Новина українською →
Москва, Суббота 20 августа 2022 16:37
Офицеры-десантники армии РФ отказываются ехать воевать в Украину, - ГУР Фото: десантники армии РФ отказываются ехать воевать в Украину (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Офицеры-десантники российской армии оказываются участвовать в боевых действиях на территории Украины. Потому командование оккупантов на офицерские должности назначает контрактников без офицерских званий и опыта боевых действиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГУР Украины.

Также после грандиозных потерь командование воздушно-десантных войск пытается восстановить их морально-психологическое состояние и боеспособность. Основное внимание уделяется подразделениям, где было уничтожено более 60 процентов личного состава.

На должности от командира взвода к командиру батальона, с последующим выездом в Украину, отказываются назначаться даже контрактники, которым срочно были присвоены офицерские звания. Комиссия генерального штаба РФ каждого из отказавшихся командиров уговаривает вернуться в свои подразделения, обещая им социальные льготы и правительственные награды.

Напомним, Российская Федерация перебросила в оккупированный Крым батальонно-тактическую группу десантников, которых готовят к отправке на войну в Украине.

Ранее сообщалось, что российские СМИ подтвердили гибель более 5700 своих военных в войне против Украины. При этом больше всего потерь фиксируется среди младших офицеров.

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