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Россия перебросила десантников в Крым. Их отправят на войну, - ГУР

Новина українською →
Крым, Воскресенье 31 июля 2022 16:17
Россия перебросила десантников в Крым. Их отправят на войну, - ГУР Фото: представитель ГУР Вадим Скибицкий (uacris)
Автор: Юлия Бойко

Российская Федерация перебросила в оккупированный Крым батальонно-тактическую группу десантников, которых готовят к отправке на войну в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

По словам представителя Главного управления разведки Вадима Скибицкого, десантников перебросили на полуостров после полного восстановления, чтобы в дальнейшем направить на юг Украины.

"Там постоянное движение. Они ужесточили систему противовоздушной обороны. Они понимают, что есть угроза", - заявил он.

Напомним, ранее сообщалось, что оккупанты активно перебрасывают инженерную технику в оккупированную Херсонскую область. Предположительно, противник намерен наладить переправы после ударов Вооруженных сил Украины по мостам.

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