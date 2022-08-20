Офіцери-десантники армії РФ відмовляються їхати воювати в Україну, - ГУР
Офіцери-десантники російської армії опиняються брати участь у бойових діях на території України. Тому командування окупантів на офіцерські посади призначає контрактників без офіцерських звань і досвіду бойових діях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ГУР України.
Також після грандіозних втрат командування повітряно-десантних військ намагається відновити їх морально-психологічний стан і боєздатність. Основна увага приділяється підрозділам, де було знищено понад 60 відсотків особового складу.
На посади від командира взводу до командира батальйону, з подальшим виїздом в Україну, відмовляються призначатися навіть контрактники, яким терміново були присвоєні офіцерські звання. Комісія генерального штабу РФ кожного командира вмовляє повернутися у свої підрозділи, обіцяючи їм соціальні пільги та урядові нагороди.
Нагадаємо, Російська Федерація перекинула в окупований Крим батальйонно-тактичну групу десантників, яких готують до відправки на війну в Україні.
Раніше повідомлялося, що російські ЗМІ підтвердили загибель понад 5700 своїх військових у війні проти України. При цьому найбільше втрат фіксується серед молодших офіцерів.
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