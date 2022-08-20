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Офіцери-десантники армії РФ відмовляються їхати воювати в Україну, - ГУР

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Москва, Субота 20 серпня 2022 16:37
Офіцери-десантники армії РФ відмовляються їхати воювати в Україну, - ГУР Фото: десантники армії РФ відмовляються їхати воювати в Україну (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Офіцери-десантники російської армії опиняються брати участь у бойових діях на території України. Тому командування окупантів на офіцерські посади призначає контрактників без офіцерських звань і досвіду бойових діях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ГУР України.

Також після грандіозних втрат командування повітряно-десантних військ намагається відновити їх морально-психологічний стан і боєздатність. Основна увага приділяється підрозділам, де було знищено понад 60 відсотків особового складу.

На посади від командира взводу до командира батальйону, з подальшим виїздом в Україну, відмовляються призначатися навіть контрактники, яким терміново були присвоєні офіцерські звання. Комісія генерального штабу РФ кожного командира вмовляє повернутися у свої підрозділи, обіцяючи їм соціальні пільги та урядові нагороди.

Нагадаємо, Російська Федерація перекинула в окупований Крим батальйонно-тактичну групу десантників, яких готують до відправки на війну в Україні.

Раніше повідомлялося, що російські ЗМІ підтвердили загибель понад 5700 своїх військових у війні проти України. При цьому найбільше втрат фіксується серед молодших офіцерів.

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