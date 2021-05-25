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Офицеру СБУ вынесен приговор за самовольное оставление места службы

Автор: Дмитрий Кузнецов

Шевченковский городской суд в Черновцах признал офицера Службы безопасности Украины (СБУ) виновным в самовольном оставлении места несения дежурства сроком до 10 дней. За это нарушение на него наложен административный штраф.

Об этом сообщила Специализированная прокуратура в военной и обороной сфере Западного региона.

Отмечается, что в апреле 2021 года капитан СБУ находясь на дежурстве самовольно и без уважительных причин оставил место службы и три дня провел на свое усмотрение. Военная прокуратура смогла доказать вину офицера.

Суд признал его виновным в совершении административного правонарушения - самовольном оставлении места службы продолжительностью до 10 дней, совершенном в условиях особого периода (ч 4 ст. 172-11 КоАП Украины).

На офицера СБУ наложен административный штраф. Его сумма не раскрывается.

Напомним, 17 мая во Львове следователя Службы безопасности Украины подозревают в присвоении ювелирных украшений на сумму более чем 8,5 млн гривен. Обвинительный акт был направлен в суд.

Отметим, Офис генпрокурора направил в суд обвинительный акт в отношении бывшего народного депутата Украины, которого подозревают в подстрекательстве к даче взятки.

Как писало РБК-Украина, народный депутат текущего 9-го созыва предстанет перед судом за неперсональное голосование в зале Верховной Рады. Он проголосовал за коллегу в феврале 2020 года во время рассмотрения поправок к одному из законопроектов.

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