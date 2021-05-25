Офицеру СБУ вынесен приговор за самовольное оставление места службы

Шевченковский городской суд в Черновцах признал офицера Службы безопасности Украины (СБУ) виновным в самовольном оставлении места несения дежурства сроком до 10 дней. За это нарушение на него наложен административный штраф.

Об этом сообщила Специализированная прокуратура в военной и обороной сфере Западного региона.

Отмечается, что в апреле 2021 года капитан СБУ находясь на дежурстве самовольно и без уважительных причин оставил место службы и три дня провел на свое усмотрение. Военная прокуратура смогла доказать вину офицера.

Суд признал его виновным в совершении административного правонарушения - самовольном оставлении места службы продолжительностью до 10 дней, совершенном в условиях особого периода (ч 4 ст. 172-11 КоАП Украины).

На офицера СБУ наложен административный штраф. Его сумма не раскрывается.