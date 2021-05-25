Офіцеру СБУ винесено вирок за самовільне залишення місця служби

Шевченківський міський суд у Чернівцях визнав офіцера служби безпеки України (СБУ) винним у самовільному залишенні місця несення чергування строком до 10 днів. За це порушення на нього накладено адміністративний штраф.
Про це повідомила Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Західного регіону.
Відзначається, що в квітні 2021 року капітан СБУ перебуваючи на чергуванні самовільно і без поважних причин залишив місце служби і три дні провів на свій розсуд. Військова прокуратура змогла довести провину офіцера.
Суд визнав його винним у вчиненні адміністративного правопорушення - самовільному залишенні місця служби тривалістю до 10 днів, вчиненому в умовах особливого періоду (ч. 4 ст. 172-11 КпАП України).
На офіцера СБУ накладено адміністративний штраф. Його сума не розкривається.
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Зазначимо, офіс генпрокурора направив до суду обвинувальний акт щодо колишнього народного депутата України, якого підозрюють у підбурюванні до давання хабаря.
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