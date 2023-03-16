UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Офіцеру, який побив строковика під Житомиром, повідомили про підозру

Фото: офіцеру, який побив строковика у навчальному центрі в Житомирській області, повідомили про підозру 16 березня (кадр з відео)
Автор: Наталія Гурковська

Офіцеру, який побив строковика в навчальному центрі в Житомирської області, повідомлено про підозру. Крім того, стосовно командування військової частини складено адмінпротокол.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

Так, за процесуального керівництва Житомирської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону офіцеру повідомлено про підозру за фактом перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень (ч. 5 ст. 426-1 КК України).

"Офіцер порушив вимоги Статутів Збройних Сил України та порядок проходження військової служби в умовах воєнного стану", - йдеться в повідомленні, де зазначають, що наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Крім того, стосовно командування військової частини складено адміністративний протокол за фактом недбалого ставлення до військової служби у зв’язку з несвоєчасним повідомленням прокурора та ДБР про вчинений у військовій частині злочин (ч. 3 ст. 172-15 КУпАП).

Як повідомлялось, офіцер, який побив строковика в навчальному центрі в Житомирської області, назвав заподіяне "виховною бесідою". Наразі йому загрожує до 12 років в'язниці.

Детальніше про те, що сталося, читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Житомир