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Офицеру, избившему срочника под Житомиром, сообщили о подозрении

Фото: офицеру, избившему срочника в учебном центре в Житомирской области, сообщили о подозрении 16 марта (кадр из видео)
Автор: Наталия Гурковская

Офицеру, избившему срочника в учебном центре в Житомирской области, сообщено о подозрении. Кроме того, относительно командования воинской части составлен админпротокол.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

Так, при процессуальном руководстве Житомирской специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Центрального региона офицеру поставлено в известность о подозрении по факту превышения военным должностным лицом власти или служебных полномочий (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины).

"Офицер нарушил требования Уставов Вооруженных Сил Украины и порядок прохождения военной службы в условиях военного положения", - говорится в сообщении, где отмечают, что решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Кроме того, в отношении командования воинской части составлен административный протокол по факту небрежного отношения к военной службе в связи с несвоевременным уведомлением прокурора и ГБР о совершенном в воинской части преступлении (ч. 3 ст. 172-15 КУоАП).

Как сообщалось, офицер, избивший срочника в учебном центре в Житомирской области, назвал причиненное "воспитательной беседой". Пока ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Детальнее о случившемся, читайте в материале РБК-Украина.

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Житомир