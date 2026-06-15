Офіцерів не демобілізують? У Міноборони розповіли, як їх звільнятимуть з армії
Українських офіцерів не зможуть звільняти з армії з кінця 2026 року, оскільки їхня роль є надзвичайно важливою.
Як повідомляє РБК-Україна, про це на зустрічі з журналістами заявив заступник міністра оборони України Мстислав Банік.
"Офіцери - це найважливіше в армії. І тих, хто став офіцером, ми точно не можемо собі дозволити швидко відпустити додому. Від них багато чого залежить, і вони - наша опора", - сказав Банік.
Фото: Банік прокоментував можливість демобілізації офіцерів (РБК-Україна)
Банік зазначив, що він сам, як офіцер, до оголошення демобілізації підпише 24-місячний контракт на службу і через 2 роки отримає свою відстрочку.
"Офіцерська служба - це вже інший рівень відповідальності, це інший рівень виконання завдань. Офіцери не сидять на першій лінії разом з піхотою, у них, очевидно, є більше відповідальності, але й сам процес служби у них трохи відрізняється", - пояснив заступник міністра оборони.
Звільнення з армії
Нагадаємо, нещодавно в Україні презентували масштабну реформу армії, яка стосується виплат військовим, можливості повернення зі СЗЧ та звільнення зі служби.
Зокрема, як зазначали в Міністерстві оборони України, вже з кінця року з армії почнуть звільняти частину українських воїнів.
Йдеться про тих солдатів, які воюють від початку повномасштабного вторгнення росіян і провели багато часу на бойових позиціях.
При цьому, як неодноразово зазначали в Генштабі ЗСУ, повна демобілізація поки що неможлива, її зможуть провести лише через деякий час після завершення війни.