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Офіцерів не демобілізують? У Міноборони розповіли, як їх звільнятимуть з армії

16:01 15.06.2026 Пн
2 хв
Звільнення солдатів з армії розпочнеться наприкінці 2026 року, але чи стосуватиметься це офіцерів?
aimg Іван Носальський aimg Уляна Безпалько
Офіцерів не демобілізують? У Міноборони розповіли, як їх звільнятимуть з армії Фото: Мстислав Банік, заступник міністра оборони України (facebook.com/mstyslav.banik)
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Українських офіцерів не зможуть звільняти з армії з кінця 2026 року, оскільки їхня роль є надзвичайно важливою.

Як повідомляє РБК-Україна, про це на зустрічі з журналістами заявив заступник міністра оборони України Мстислав Банік.

"Офіцери - це найважливіше в армії. І тих, хто став офіцером, ми точно не можемо собі дозволити швидко відпустити додому. Від них багато чого залежить, і вони - наша опора", - сказав Банік.

Офіцерів не демобілізують? У Міноборони розповіли, як їх звільнятимуть з арміїФото: Банік прокоментував можливість демобілізації офіцерів (РБК-Україна)

Банік зазначив, що він сам, як офіцер, до оголошення демобілізації підпише 24-місячний контракт на службу і через 2 роки отримає свою відстрочку.

"Офіцерська служба - це вже інший рівень відповідальності, це інший рівень виконання завдань. Офіцери не сидять на першій лінії разом з піхотою, у них, очевидно, є більше відповідальності, але й сам процес служби у них трохи відрізняється", - пояснив заступник міністра оборони.

Звільнення з армії

Нагадаємо, нещодавно в Україні презентували масштабну реформу армії, яка стосується виплат військовим, можливості повернення зі СЗЧ та звільнення зі служби.

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Зокрема, як зазначали в Міністерстві оборони України, вже з кінця року з армії почнуть звільняти частину українських воїнів.

Йдеться про тих солдатів, які воюють від початку повномасштабного вторгнення росіян і провели багато часу на бойових позиціях.

При цьому, як неодноразово зазначали в Генштабі ЗСУ, повна демобілізація поки що неможлива, її зможуть провести лише через деякий час після завершення війни.

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Міністерство оборони України Демобілізація Війна в Україні
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