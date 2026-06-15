Офіцерів не демобілізують? У Міноборони розповіли, як їх звільнятимуть з армії

Українських офіцерів не зможуть звільняти з армії з кінця 2026 року, оскільки їхня роль є надзвичайно важливою.

Як повідомляє РБК-Україна , про це на зустрічі з журналістами заявив заступник міністра оборони України Мстислав Банік.

"Офіцери - це найважливіше в армії. І тих, хто став офіцером, ми точно не можемо собі дозволити швидко відпустити додому. Від них багато чого залежить, і вони - наша опора", - сказав Банік.

Фото: Банік прокоментував можливість демобілізації офіцерів (РБК-Україна)

Банік зазначив, що він сам, як офіцер, до оголошення демобілізації підпише 24-місячний контракт на службу і через 2 роки отримає свою відстрочку.

"Офіцерська служба - це вже інший рівень відповідальності, це інший рівень виконання завдань. Офіцери не сидять на першій лінії разом з піхотою, у них, очевидно, є більше відповідальності, але й сам процес служби у них трохи відрізняється", - пояснив заступник міністра оборони.

Звільнення з армії

Нагадаємо, нещодавно в Україні презентували масштабну реформу армії, яка стосується виплат військовим, можливості повернення зі СЗЧ та звільнення зі служби.

Зокрема, як зазначали в Міністерстві оборони України, вже з кінця року з армії почнуть звільняти частину українських воїнів.