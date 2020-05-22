Офицера ВСУ будут судить за гибель двух военных во время учений

Офицер Вооруженных сил Украины предстанет перед судом по обвинению в превышении служебных полномочий, повлекшем смерть двух военнослужащих. Инцидент произошел в 2017 году во время учений на полигоне в Харьковской области.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР).

Так, следователи ГБР завершили досудебное расследование в уголовном производстве и направили в суд обвинительный акт в отношении офицера ВСУ.

Следствие установило, что 26 апреля 2017 года во время проведения запланированных учебных стрельб из тяжелого вооружения офицер нарушил приказ командира воинской части и изменил условия выполнения упражнения учебных стрельб.

"Из-за этого по его указанию членами экипажа БМП-1 был осуществлен ряд выстрелов, один из которых сдетонировал на расстоянии 5 метров 70 сантиметров от башни наблюдения, внутри которой находились двое военнослужащих. Которые в результате указанного выстрела получили различной степени телесные повреждения, несовместимые с жизнью", - рассказали в ГБР.

Отмечается, что в случае доказательства вины обвиняемому офицеру ВСУ грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 10 лет.

Напомним, ранее сообщалось, что 13 мая в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе во время плановых занятий погибли двое украинских военнослужащих. В Генштабе ВСУ пообещали провести всестороннее расследование гибели военных.