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В Генштабе отреагировали на гибель военных во время занятий в зоне ООС

Новости » Общество     15.05.2020 - 13:04
В Генштабе отреагировали на гибель военных во время занятий в зоне ООС
Фото: Руслан Хомчак (РБК-Украина)

Генштаб проведет всестороннее расследование инцидента

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины проведет всестороннее расследование гибели двоих украинских военных во время занятий в зоне операции Объединенных сил (ООС). Об этом говорится в обращении главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака.

Он отметил, что в последний месяц увеличилось количество случаев гибели военных ООС во время не боевых задач, а в ходе подготовки.

"В настоящее время мною отданы все необходимые распоряжения для проведения всестороннего расследования, которое должно установить причины и предпосылки трагедии. По результатам которого руководством ВС Украины на своем уровне будут приняты все необходимые решения", - сообщил Хомчак.

Также по его словам, на имя министра обороны и верховного главнокомандующего ВСУ будут представлены обоснованные доклады и предложения для принятия ими соответствующих решений.

Напомним, 13 мая в зоне ООС во время плановых занятий погибли двое украинских военных. Одним из погибших стал заместитель командира 81-й десантно-штурмовой бригады майор Андрей Суприган.

Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новости Украины расследованиеООСРуслан Хомчак
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