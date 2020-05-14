На Донбассе во время плановых занятий погибли двое украинских военных

Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Обстоятельства гибели выясняют правоохранители

Вчера, 13 мая, на Донбассе в зоне операции Объединенных сил во время плановых занятий погибли двое украинских военных. Об этом сообщили в ООС в Facebook.

Сообщается, что все обстоятельства инцидента на данный момент выясняют правоохранительные органы и представители военной службы правопорядка.

"Вчера, 13 мая, во время плановых занятий в районе проведения операции Объединенных сил погибло два военнослужащих. На месте происшествия работают представители военной службы правопорядка и правоохранительных органов, обстоятельства выясняются. Командование объединенных сил выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших воинов", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что на Донбассе погиб заместитель командира 81-й десантно-штурмовой бригады майор Андрей Суприган. Он участвовал в боевых действиях на Донбассе с начала российской агрессии.

Отметим, за прошлые сутки на Донбассе в результате обстрелов боевиков один украинский военный погиб, еще двое получили ранения. Погибшим военным оказался Александр Карпика из Винницкой области.

Автор: Игорь Литвиненко