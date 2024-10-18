Офіцер ЗСУ про відправку на війну 11 тисяч солдатів КНДР: знищувати треба в будь-якому випадку

Він звернув увагу, що 11 тисяч солдатів Північної Кореї, які, за словами начальника ГУР Кирила Буданова, воюватимуть проти України у листопаді, це три бригади.

"Так, це якась сила, якась бойова одиниця. Але що це змінює? Чи то будуть буряти, чи то корейці, чи то кадирівці. Їх все одно потрібно знищувати", - додав воїн.