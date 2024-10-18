Офицер ВСУ об отправке на войну 11 тысяч солдат КНДР: уничтожать нужно в любом случае

Он обратил внимание, что 11 тысяч солдат Северной Кореи, которые, по словам начальника ГУР Кирилла Буданова, будут воевать против Украины в ноябре, это три бригады.

"Да, это какая-то сила, какая-то боевая единица. Но что это меняет? То ли будут буряты, то ли корейцы, то ли кадыровцы. Их все равно нужно уничтожать", - добавил воин.

