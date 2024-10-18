Офицер ВСУ об отправке на войну 11 тысяч солдат КНДР: уничтожать нужно в любом случае

Северная Корея фактически отправит на войну против Украины несколько бригад. Их нужно будет уничтожить.
Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина заявил офицер 59-й Отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий.
Он обратил внимание, что 11 тысяч солдат Северной Кореи, которые, по словам начальника ГУР Кирилла Буданова, будут воевать против Украины в ноябре, это три бригады.
"Да, это какая-то сила, какая-то боевая единица. Но что это меняет? То ли будут буряты, то ли корейцы, то ли кадыровцы. Их все равно нужно уничтожать", - добавил воин.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский уже несколько раз заявлял, что характер военной помощи России от Северной Кореи меняется. Теперь КНДР решила отправить на помощь оккупантам в войне против Украины своих солдат.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сегодня, 18 октября, акцентировал внимание союзников Украины, что таким образом Северная Корея фактически вторгается в Европу.
Чиновник призвал страны Запада дать жесткий ответ и реализовать план победы, который представил Зеленский.
По информации источников РБК-Украина в спецслужбах, солдат КНДР уже тренируют на четырех полигонах в России.
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