Офицер Нацгвардии с гражданством России собирал данные об АТО, - СБУ

Иллюстративное фото (president.gov.ua)

СБУ изъяла флеш-носители с секретной информацией

Сотрудники военной контрразведки Службы безопасности Украины разоблачили подполковника Национальной гвардии, который имеет гражданство Российской Федерации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Сообщается, что в 2014 году мужчина, поддерживая идеологию “русского мира", выехал в оккупированный Крыму “в поисках лучшей судьбы”. Он получил паспорт гражданина РФ, водительское удостоверение, стал на военный учет и оформил российскую военную пенсию.

Сотрудниками СБУ было установлено, что в 2016 году подполковник устроился в главное управление Национальной гвардии. При содействии бывшего руководства НГУ, его перевели в командование в район проведения антитеррористической операции. Именно там он собирал секретную информацию о действиях и боевых задачах украинских военных.

“Находясь в штабе АТО, подполковник, нарушая установленные требования режима секретности, накапливал на личных флеш-носителях большой объем секретной информации, относительно выполнения боевых задач подразделениями НГУ из состава сил антитеррористической операции”, - говорится в сообщении.

Подполковника отстранили от служебных обязанностей, также были изъяты обнаруженные носители информации.

Напоминаем, ранее СБУ разоблачила российского агента. Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили агента российской ФСБ, который собирал и передавал актуальную разведывательную информацию о перемещении военной техники ООС.