Офіцер Нацгвардії з громадянством Росії збирав відомості про АТО, - СБУ

Ілюстративне фото (president.gov.ua)

СБУ вилучила флеш-носії з секретною інформацією

Співробітники військової контррозвідки Служби безпеки України викрили підполковника Національної гвардії, який має громадянство Російської Федерації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

Повідомляється, що у 2014 році чоловік, підтримуючи ідеологію “русского міра", виїхав до окупованого Криму “у пошуках кращої долі”. Він отримав паспорт громадянина РФ, водійське посвідчення, став на військовий облік і оформив російську військову пенсію.

Співробітниками СБУ було встановлено, що у 2016 році підполковник влаштувався до Головного управління Національної гвардії. За сприяння колишнього керівництва НГУ, його перевели до командування в район проведення антитерористичної операції. Саме там він збирав секретну інформацію про дії та бойові завдання українських військових.

“Перебуваючи в штабі АТО, підполковник, порушуючи встановлені вимоги режиму секретності, накопичував на особистих флеш-носіях великий обсяг секретної інформації, щодо виконання бойових завдань підрозділами НГУ зі складу сил антитерористичної операції”, - йдеться у повідомленні.

Підполковника відсторонили від службових обов’язків, також було вилучені з незаконного обігу виявлені носії інформації.

Нагадуємо, раніше СБУ викрила російського агента. Співробітники Служби безпеки України викрили агента російської ФСБ, який збирав і передавав актуальну розвідувальну інформацію про переміщання військової техніки ООС.